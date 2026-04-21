Грушко назвал лицемерием ужесточение правил выдачи шенгена россиянам

Ужесточение Европейским союзом правил выдачи россиянам шенгенской визы является дискриминацией по национальному признаку и примером лицемерия Брюсселя, высказался замглавы МИД РФ Александр Грушко. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, ужесточение правил выдачи шенгена — это часть продвигаемой Брюсселем культуры отмены всего русского. Дипломат назвал меры «демонстрацией есовского лицемерия и двойных стандартов».

Он добавил, что жертвой подобной политики становятся простые россияне. По мнению Грушко, Евросоюз «окончательно дискредитировал себя как защитника прав и свобод человека».

Ранее стало известно, что РФ не планирует в ответ на ужесточение правил шенгена закрывать границы для европейцев.