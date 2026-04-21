03:58, 21 апреля 2026Мир

МИД высказался об ужесточении правил выдачи шенгена россиянам

Грушко назвал лицемерием ужесточение правил выдачи шенгена россиянам
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетВизы в Европу:

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Ужесточение Европейским союзом правил выдачи россиянам шенгенской визы является дискриминацией по национальному признаку и примером лицемерия Брюсселя, высказался замглавы МИД РФ Александр Грушко. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, ужесточение правил выдачи шенгена — это часть продвигаемой Брюсселем культуры отмены всего русского. Дипломат назвал меры «демонстрацией есовского лицемерия и двойных стандартов».

Он добавил, что жертвой подобной политики становятся простые россияне. По мнению Грушко, Евросоюз «окончательно дискредитировал себя как защитника прав и свобод человека».

Ранее стало известно, что РФ не планирует в ответ на ужесточение правил шенгена закрывать границы для европейцев.

    Последние новости

    Возглавлявший компанию Apple 15 лет Тим Кук покинет свой пост. Кто может его заменить?

    В сети обсудили внешность Тимоти Шаламе без футболки

    Молоденькая стюардесса раскрыла правду о проблемах членов экипажей со здоровьем

    МИД высказался об ужесточении правил выдачи шенгена россиянам

    Россиянам объяснили отсутствие соцвыплат в мае

    На Западе обвинили европейские власти в подготовке населения к войне с Россией

    Российский тревел-блогер описал еду в Швеции фразой «для русского кажется гадостью»

    Трамп пригрозил Ирану невиданными проблемами

    В США заявили о происходящих в Вашингтоне очень странных вещах

    На кладбище нашли останки 50 младенцев неизвестного происхождения

    Все новости
