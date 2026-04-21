Москвичам пообещали мокрый снег

Синоптик Шувалов: Мокрый снег ожидается в Москве 24 апреля

Конец апреля в Москве выдастся щедрым на осадки. Своим прогнозом со столичными жителями поделился руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Его слова приводит издание RT.

Погода в среду, 22 апреля, по словам синоптика, выдастся приятной во всех отношениях: осадков не предвидится, а воздух прогреется до плюс 11-12 градусов. Однако уже с четверга Москва окажется во власти ненастья. Усилится ветер, столбики термометров опустятся до 5-7 градусов тепла. Осадки будут представлены дождем, но в пятницу, 24-го числа, он будет перемежаться мокрым снегом, предупредил Шувалов.

Такая погода простоит в мегаполисе до конца рабочей недели. В выходные, напротив, может вновь потеплеть — характер погоды будет напоминать обстановку во вторник и среду, обнадежил метеоролог. Таким образом, неделя закончится без осадков, а температура может подняться до отметки плюс 10-12 градусов. Однако и такая волна потепления не задержится надолго. «Вот такие погодные качели. Два дня плохой погоды, два дня более-менее приемлемой погоды», — предостерег Шувалов.

Стабильного потепления москвичам стоит ждать не раньше мая. Такое мнение высказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.