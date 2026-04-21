13:37, 21 апреля 2026

На Дворцовой площади Санкт-Петербурга провели репетицию парада Победы
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

На Дворцовой площади Санкт-Петербурга провели репетицию парада Победы. Ее запечатлели на видео, запись публикует 78.ru.

Репетиция прошла днем в понедельник, 20 апреля. Военные отрепетировали парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Участие также приняли сводные военные оркестры Росгвардии.

На кадрах видно, как военные проходят по линиям разметки плаца. Все происходит под музыку оркестра.

Ранее в Кремле рассказали, что генеральная репетиция парада Победы на Красной площади пройдет 7 мая. Тогда же пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указывал, что Москва рада увидеть на праздничных мероприятиях глав разных стран.

9 мая 2026 года в России отмечается 81-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. В этот день по всей стране ежегодно проходят парады, шествия и концерты, посвященные памяти советских солдат. Россиянам также напомнили, что на майских праздниках они будут отдыхать с 1 по 3 мая, а также с 9 по 11 мая.

    Последние новости

    В России объяснили скопление ВСУ у границы с Белоруссией

    Проблемы США с Ираном связали с пренебрежением системами ПВО ближнего действия

    Китайский производитель объявил масштабный отзыв машин в России

    На Дворцовой площади провели репетицию парада Победы

    В Прибалтике обрадовались избавлению от троянского коня

    Возле торгового центра в Петербурге нашли FPV-дрон

    Российский школьник перебрал с алкоголем и проколол шины у 11 автомобилей

    Бездомная проснулась парализованной и в 36 лет оказалась в доме престарелых

    Раскрыты самые востребованные страны для отдыха на майские праздники у москвичей

    Россиянина задержали за мошенничество в Таиланде прямо в постели

    Все новости
