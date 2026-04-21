На производителя российского дженерика против рака молочной железы «Промомед» подали в суд

18:19, 21 апреля 2026

Американская Eli Lilly подала иск к производителю дженерика против рака из РФ
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Американская Eli Lilly подала иск к производителю российского дженерика против рака молочной железы. Об этом свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел.

В декабре 2025 года компания «Промомед» зарегистрировала первый в России дженерик под торговым наименованием «Абемациклиб-Промомед». Исключительные права на сам абемациклиб принадлежат Eli Lilly, они действуют до августа 2034 года. Лекарство продается под брендом «Зенлистик».

Сейчас фармкомпания подала в суд на «Промомед» и завод «Биохимик» из-за препарата. Спор объясняют защитой исключительных прав на евразийский патент по абемациклибу, действующему веществу препарата «Зенлистик», применяемого при терапии рака молочной железы.

Абемациклиб входит в перечень ЖНВЛП (жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты — прим. «Ленты.ру») и приобретается в рамках госзаказа, в результате чего патентный спор вокруг дженерика может повлиять на его будущие закупки.

Ранее Арбитражный суд Москвы отказал швейцарской Roche в запрете российского препарата рисдиплам. Компании «Промомед» пытались запретить вводить в гражданский оборот воспроизведенный рисдиплам (препарат для лечения спинальной мышечной атрофии, СМА), а также отменить регистрацию препарата и цены на него.

    Последние новости

    Каллас раскрыла планы ЕС по Украине после смены власти в Венгрии

    Живущую в США блогершу из России напугали бездомный и его голая спутница

    Дзагоев назвал необходимый для возвращения российского футбола на прежний уровень срок

    Грудь Анастасии Ивлеевой на видео в купальнике оценили фразой «поплавки огонь»

    Windows пообещали ускорить

    Появились подробности о боях с ВСУ близ российской границы

    Стилист Зендеи пожаловался на роскошное место в самолете и прослыл в сети избалованным

    Россиянин получил девять лет колонии после ссоры с братом

    В российском регионе запретили мигрантам работать в некоторых сферах

    Посла России вызвали в МИД Италии

    Все новости
