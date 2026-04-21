18:52, 21 апреля 2026Авто

На Украине выставили на продажу несуществующий автомобиль за десятки миллионов рублей

Созданный нейросетью автодом на базе Mercedes-AMG G63 задумали продать
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

На одном из украинских сайтов объявлений выставили на продажу автодом на базе Mercedes-AMG G63. Как пишет портал Carscoops, за машину «в отличном состоянии», которую тюнинговали «для себя», просят больше 26,2 миллиона рублей.

Восьмиколесный кемпер от Brabus на первый взгляд выглядит вполне аутентично. Там установлена дополнительная ось, что делает автомобиль восьмиколесным. Жилой отсек расположен за передними дверями, интерьер отделан черной алькантарой и карбоном.

Однако, если присмотреться внимательнее, станет ясно, что изображение было сгенерировано искусственным интеллектом (ИИ) и в действительности такой машины не существует. ИИ выдала надпись на сенсорном экране панели управления: слово «battery» написано с ошибкой и странным символом вместо буквы — типичный признак работы нейросети.

Также издание обращает внимание на то, что Mercedes выпускала шестиколесный G-Class, но никогда не производила восьмиколесную версию. Живя в России, за Mercedes-Benz AMG G63 6x6 в полном внешнем обвесе от Brabus придется отдать больше 100 миллионов рублей (без учета стоимости доставки и дополнительных сборов).

