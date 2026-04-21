Нарколог раскрыл эффект трехмесячного отказа Лепса от алкоголя

Нарколог Исаев: Успех отказа от алкоголя можно оценивать только через полгода

За три месяца воздержания от алкоголя состояние человека улучшается как физическое, так и психическое, но это довольно тонкий и уязвимый этап, который в наркологии не рассматривается как завершенное восстановление, рассказал «Ленте.ру» врач-психиатр, нарколог, руководитель Клиники доктора Исаева Руслан Исаев.

Ранее народный артист России Григорий Лепс заявил, что полностью отказался от алкогольных напитков ради здоровья. Исполнитель признался, что в последний раз употреблял алкоголь на Рождество.

Нарколог отметил, что функции печени, сердечно-сосудистой и нервной системы за три месяца воздержания от алкоголя начинают нормализоваться, но при длительном и систематическом употреблении более глубокие восстановительные изменения могут занимать существенно больше времени. По его оценке, это может длиться от нескольких месяцев до года и дольше.

«Особенно стоит сказать о нейробиологических механизмах зависимости: системы «вознаграждения», регуляции стресса, сна. Субъективное улучшение самочувствия не всегда означает, что организм полностью восстановился. Именно на этом фоне возникает один из наиболее рискованных моментов — ложная уверенность в контроле. На практике это один из частых сценариев срыва», — рассказал Исаев.

Ключевую роль играет психологическая и поведенческая работа: изменение привычных сценариев, формирование новых способов регуляции стресса, пересмотр отношения к алкоголю Руслан Исаев нарколог

Врач добавил, что общепринятые интервалы стационарной реабилитации при алкогольной зависимости составляют, как правило, от 3 до 6 месяцев. При этом в исследованиях, оценивающих эффективность лечения и формирование ремиссии, срок в 6 месяцев рассматривается как минимальный порог, с которого вообще начинают делать клинически значимые выводы о стабильности состояния.

Ранее психиатр-нарколог Руслан Исаев рассказал, что алкоголизму предшествует фаза бытового пьянства. По его словам, на этой фазе спиртное перестает быть атрибутом праздника и используется как универсальный инструмент для отдыха, расслабления или снятия стресса.