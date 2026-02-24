Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
05:36, 24 февраля 2026Забота о себеЭксклюзив

Нарколог назвал отличие бытового пьянства от клинического расстройства

Нарколог Исаев: Между бытовым пьянством и клиническим расстройством есть период
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Jcomp / Freepik

Бытовое пьянство — это социально-бытовой термин, обозначающий регулярное, но еще «социально встроенное» употребление алкоголя без выраженных признаков зависимости, запоев, тяжелых соматических и социальных последствий. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал врач психиатр-нарколог, руководитель Клиники доктора Исаева Руслан Исаев.

По словам нарколога, так называемое бытовое пьянство — это зона риска, которая предшествует формированию расстройства. По его словам, под этим термином понимают устойчивую модель регулярного употребления алкоголя, которая становится частью повседневной жизни и способом регуляции эмоционального состояния.

«Это изменение мотивации употребления. Алкоголь перестает быть эпизодическим атрибутом праздника и начинает использоваться как универсальный инструмент — снять стресс, расслабиться после работы, уснуть, пережить конфликт. Он становится способом психологической самопомощи. Также формируется регулярность. Например, человек выпивает немного почти каждый вечер, и трезвые дни начинают восприниматься как исключение», — объяснил доктор.

Субъективно ситуация не оценивается как проблема: объемы могут казаться умеренными, социальное функционирование сохраняется

Руслан Исаевврач-нарколог

По словам Исаева, при этом появляются ранние поведенческие сигналы: снижение критичности к частоте употребления, раздражение на замечания близких, оправдательные конструкции («все так живут», «это всего лишь пиво»), постепенное расширение поводов. Врач подчеркнул, что между «бытовым пьянством» и клиническим расстройством проходит период, когда еще возможно изменить траекторию без тяжелых последствий.

«Поэтому главный ориентир — не столько количество выпитого, сколько роль алкоголя в системе психологической регуляции человека. Если без него становится трудно справляться с напряжением, тревогой или скукой — это уже повод задуматься и обратиться за профессиональной консультацией», — заключил эксперт.

Ранее врач-психиатр, нарколог Руслан Исаев предупредил, что риск алкоголизма выше у людей с психическими расстройствами. По его словам, спиртное помогает им на время заглушить симптомы основного заболевания, но в перспективе ухудшает состояние.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Москве смертник бросил бомбу в машину с полицейскими. Погиб один сотрудник ГАИ

    ЕС не смог ввести новые санкции против России и дать Украине огромный кредит. Кто помешал?

    В НАТО испугались захвата Россией «самого опасного» места Земли

    Собаку Додобоню из Челябинска доставили в приют

    В Германии начали готовиться к катастрофическому сценарию

    В Европе отказались от помощи Зеленского в защите от России

    Нарколог назвал отличие бытового пьянства от клинического расстройства

    Путешествующий по миру блогер описал россиянок фразой «не просто красивые, они глубокие»

    Любителей одной сексуальной практики предупредили о риске острой диареи

    ВСУ на фоне переговоров в Женеве атаковали учебные заведения в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok