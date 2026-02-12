Названы предупреждающие о развитии алкоголизма признаки

Нарколог Исаев: Психические заболевания увеличивают риск алкоголизма

Регулярное употребление алкоголя на фоне проблем с психическим здоровьем увеличивает вероятность развития зависимости, считает врач-психиатр, нарколог Руслан Исаев. Неочевидные признаки, предупреждающие об алкоголизме, он назвал в беседе с «Газетой.Ru».

Исаев объяснил, что люди часто начинают выпивать, чтобы облегчить симптомы психических расстройств. Например, при депрессии некоторые пьют алкоголь, чтобы заглушить тоску и чувство безнадежности, при биполярном аффективном расстройстве — чтобы облегчить депрессивную фазу и уменьшить напряжение маниакальной, а при синдроме дефицита внимания — чтобы ощутить собранность или расслабленность.

По словам нарколога, у таких людей часто развивается зависимость. Однако, как говорит Исаев, алкоголизм у них является не самостоятельным заболеванием, а симптомом или проявлением другого диагноза.

