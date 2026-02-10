Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Забота о себе
14:28, 10 февраля 2026Забота о себе

Врач дала несколько советов для снижения риска деменции на 45 процентов

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Fizkes / Shutterstock / Fotodom

Психиатр Луна Пальма дала несколько советов, благодаря которым можно снизить риск развития деменции на 45 процентов. Ее рекомендации приводит ABC.

Прежде всего, по словам Пальмы, необходимо регулярно заниматься физическими упражнениями. Причем речь идет не о спортзале или марафонах, а о танцах, прогулках, плавании и других легких активностях, пояснила она.

Также, продолжила врач, важно всегда изучать что-то новое. Например, можно освоить понравившийся язык или музыкальный инструмент. Кроме того, необходимо избегать изоляции и оставаться социально активным человеком.

Не менее важно придерживаться средиземноморской диеты, бросить курить и свести к минимуму употребление алкоголя, поскольку он уменьшает объем головного мозга, добавила Пальма. Помимо этого, она посоветовала контролировать артериальное давление и уровень сахара в крови, высыпаться и защищать голову при езде на велосипеде, электросамокате и мотоцикле.

Ранее диетолог София Кованова рассказала, какие продукты снижают риск развития деменции. С этой целью она посоветовала добавить в рацион орехи и оливковое масло.

