Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
10:32, 21 апреля 2026

Назван проявляющийся на кончиках пальцев симптом рака легких

Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: GrandTriumph / Shutterstock / Fotodom

Больной раком легких британец Брайан Геммелл предупредил о симптоме этого заболевания, проявляющемся на кончиках пальцев. Его наблюдения опубликовало издание Mirror.

Геммелл заявил, что единственным признаком рака у него было отекание пальцев по форме «барабанные палочки» — кончики увеличились, а форма ногтей изменилась. Чтобы выявить этот симптом, он порекомендовал прижать ноготь одной руки к ногтю другой — между ними должен образоваться ромбовидный просвет. Отсутствие зазора может свидетельствовать, что в мягких тканях уже начались изменения, характерные для рака легких. «Если вас что-то беспокоит, обратитесь к врачу — для этого и нужен терапевт. Запишитесь как можно скорее», — посоветовал мужчина.

Материалы по теме:
«Утром человек был здоров, а к вечеру захлебывался кровью» Как опасный вирус убил больше людей, чем две мировые войны
«Утром человек был здоров, а к вечеру захлебывался кровью»Как опасный вирус убил больше людей, чем две мировые войны
6 октября 2020
«Я понимала весь ужас моего диагноза» Как живут россияне с редким заболеванием крови
«Я понимала весь ужас моего диагноза»Как живут россияне с редким заболеванием крови
25 декабря 2020

В свою очередь, врач-терапевт Хелен Пирси перечислила и другие возможные симптомы рака легких. К ним она отнесла постоянный кашель, который длится три недели и более, одышку, шумы при дыхании, частые инфекции грудной клетки, боль в груди и плече, кашель с кровью в мокроте, необъяснимую усталость или упадок сил, охриплость голоса, отеки лица или шеи.

Ранее Минздрав России сообщил о первом применении персонализированного препарата от рака на пациенте с меланомой кожи. Как рассказали в ведомстве, речь идет о противоопухолевой мРНК-вакцине «Неонковак». При этом подчеркивается, что, несмотря на проводимое лечение, сохраняется высокий риск дальнейшего прогрессирования рака.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Идут уличные бои». Генштаб объявил о приближении Российской армии к последнему рубежу обороны ВСУ в Донбассе

    На Украине в словах Зеленского увидели разоблачение лжи украинских спецслужб

    Назван проявляющийся на кончиках пальцев симптом рака легких

    Интерес к наличным в России ускорил рост

    Иран выдвинул США требование по захваченному судну

    Известная подруга Ирины Шейк посетила фестиваль в прозрачном платье

    Российского подростка отправили на перевоспитание после теракта

    Находящийся в бегах россиянин спрятался от спецназа в шкафу своего дома

    Покинувший Россию комик оценил свой уровень счастья после эмиграции

    23 пассажирских поезда задержались в России из-за атаки БПЛА

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok