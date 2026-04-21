Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:26, 21 апреля 2026

Названо условие подорожания нефти до 150 долларов

Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Hamara / Shutterstock / Fotodom  

В случае очередной эскалации на Ближнем Востоке биржевая стоимость эталонной североморской марки нефти Brent превысит исторический максимум и достигнет 150 долларов за баррель. Об этом заявил профессор государственного университета в Рабате Абдельсамад Малауи, его слова приводит новостной портал Hespress.

Нарушение судоходства в Ормузском проливе и блокада нефтяного экспорта Ирана со стороны США уже привели к стремительному росту мировых цен на нефть. Эти факторы также ударили по глобальному предложению сырья, отметил аналитик.

Материалы по теме:
Рост цен, распечатанные кубышки и мысли об отмене санкций против РФ. Как война на Ближнем Востоке влияет на мировой рынок нефти?
Рост цен, распечатанные кубышки и мысли об отмене санкций против РФ.Как война на Ближнем Востоке влияет на мировой рынок нефти?
12 марта 2026
Рост цен на товары, скачок нефти и золота. Как атака США и Израиля на Иран отразится на миллиардах людей по всей планете?
Рост цен на товары, скачок нефти и золота. Как атака США и Израиля на Иран отразится на миллиардах людей по всей планете?
2 марта 2026

Если переговоры США и Ирана сорвутся, Ближний Восток может столкнуться с очередным витком эскалации. В этом случае Ормузский пролив может полностью закрыться для прохода как иранских, так и иностранных судов. При таком раскладе мировые цены на нефть могут устремиться вверх, в район 150 долларов за баррель, констатировал Малауи.

Ранее схожий прогноз дали аналитики американского инвестбанка Goldman Sachs. В случае затягивания войны в Иране, предупредили они, цены на нефть смогут превысить исторический максимум до конца этого года. Стремительное удорожание сырья может охладить глобальный спрос и привести к замедлению деловой активности в мире, сошлись во мнении эксперты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин объявил о создании зоны безопасности на границе с Украиной

    Путин назвал непростой ситуацию в российском приграничье

    Летний отдых в Турции «все включено» подешевел для россиян

    Трамп высказался о следующем шаге в конфликте с Ираном

    Жители Подмосковья пожаловались на жизнь как в газовой камере

    В России ответили на заявления об исчезновении Су-57

    ЕС назвал российский благотворительный фонд «инструментом мягкой силы»

    Граничащая с Россией страна НАТО ускорит строительство военных объектов

    Лавров заявил о надежде на США в одном вопросе

    Фон дер Ляйен призвала не допустить одной вещи в Евросоюзе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok