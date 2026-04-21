Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:23, 21 апреля 2026Россия

Несколько человек пострадали при столкновении трамваев в российском городе

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал «Петербургская полиция»

Восемь человек пострадали в результате столкновения трамваев в Санкт-Петербурге. Об этом пишет 78.ru.

Трамваи получили значительные повреждения: разбиты стекла, деформирован корпус обеих машин. Полиция проводит проверку по факту ДТП.

Изначально в полиции Красносельского района сообщили, что в результате аварии различные травмы получили шесть пассажиров. Однако, по данным 78.ru, в столкновении пострадали восемь человек. Все они упали в салоне при резком торможении. Обошлось без тяжких телесных повреждений, всем им оказали помощь на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что в результате ночной воздушной атаки Вооруженных сил Украины на Таганрог в районе завода имени Бериева было изменено движение трамваев и автобусов по Инструментальной улице. Глава города Светлана Камбулова добавила, что незначительные повреждения после налета получили несколько объектов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok