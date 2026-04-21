Несколько человек пострадали при столкновении трамваев в российском городе

Восемь человек пострадали в результате столкновения трамваев в Санкт-Петербурге

Об этом пишет 78.ru.

Трамваи получили значительные повреждения: разбиты стекла, деформирован корпус обеих машин. Полиция проводит проверку по факту ДТП.

Изначально в полиции Красносельского района сообщили, что в результате аварии различные травмы получили шесть пассажиров. Однако, по данным 78.ru, в столкновении пострадали восемь человек. Все они упали в салоне при резком торможении. Обошлось без тяжких телесных повреждений, всем им оказали помощь на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что в результате ночной воздушной атаки Вооруженных сил Украины на Таганрог в районе завода имени Бериева было изменено движение трамваев и автобусов по Инструментальной улице. Глава города Светлана Камбулова добавила, что незначительные повреждения после налета получили несколько объектов.