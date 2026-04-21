Объявлена музыкальная программа фестиваля «Тех-Френдли Викенд»

ANIKV и MIRÈLE выступят на фестивале «Тех-Френдли Викенд» в Нижнем Новгороде

Музыкальная программа «Тех-Френдли Викенд» станет частью городского технологического фестиваля, который пройдет с 21 по 23 мая в Нижнем Новгороде на территории Нижегородской ярмарки. Фестиваль, ежегодно проходящий в ходе конференции ЦИПР, в этом году усилит культурное направление. Так, хедлайнерами музыкальной программы станут ANIKV и OG Buda. В лайнапе также: MIRÈLE, Lovanda, XXXManera, Risha, Lesha Mironov и Call Me Ilya.

Организатор конференции ЦИПР и фестиваля «Тех-Френдли Викенд» Ирина Ефимова отметила, что запуск музыкальной программы является новой главой для фестиваля. «Мы масштабируем "Тех-Френдли Викенд" и выходим за рамки привычного формата, добавляя к деловой программе полноценный культурный слой. Это позволяет расширить аудиторию и сделать фестиваль заметным городским событием», — сказала она.

Выступления пройдут 22 и 23 мая. Дневную программу откроют диджей-сеты, к вечеру на площадке пройдут живые выступления артистов. 22 мая на сцене выступят Call Me Ilya, Lovanda, MIRÈLE и хедлайнер дня ANIKV. 23 мая программу откроет Lesha Mironov, также выступят Risha и XXXManera, завершит вечер хедлайнер OG Buda. Программа охватит дневные и вечерние слоты с 12:00 до 22:00.

Сооснователь и директор конференции ЦИПР и фестиваля «Тех-Френдли Викенд» Ольга Пивень подчеркнула, что музыка меняет восприятие технологической повестки. «Научные события часто работают через рациональное — лекции, идеи, факты, гипотезы. Музыка как важный культурный контекст объединяет разные аудитории и создает общее пространство. Она меняет восприятие технологической повестки, помогает считывать сложные темы проще и расширяет границы опыта», — пояснила Пивень.

Участников фестиваля также ждет деловая программа: лекции, публичные дискуссии, мастер-классы и интерактивные форматы. Деловая программа построена вокруг тематических треков, посвященных долгосрочным технологическим и социальным изменениям. На площадке фестиваля будут работать VR-зоны, технологические инсталляции, спортивные и интеллектуальные активности, а также программы для детей. Фестиваль выйдет за пределы площадки в рамках городской инициативы «Знакомьтесь, Нижний».

Вход на события музыкальной программы и другие активности фестиваля бесплатный, необходима регистрация на сайте. Для посещения музыкальной программы 22 и 23 мая необходимо выбрать один из слотов: дневной (12:00-19:00) или вечерний (20:00-22:00). Регистрация доступна на один слот в день, количество мест ограничено.

