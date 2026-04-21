Парень решил удивить девушку в постели и оказался в неотложке

Пользователь Reddit с ником Yoland_Konoka рассказал, как попытка улучшить половую жизнь с девушкой привела его в отделение неотложной помощи. По словам парня, ему пришлось обратиться к врачам из-за спрея для продления полового акта, который он купил из-за того, что в последнее время он стал слишком быстро эякулировать.

«План был прост: нанести немного спрея на половой член, расслабиться, продлить удовольствие, почувствовать себя королем и жить дальше. В инструкции было сказано использовать небольшое количество и подождать. Я использовал не небольшое количество. Я, по сути, намазал себя этим средством, как идиот», — посетовал он.

Сначала его половой член онемел, но вскоре к этому чувству добавилось жжение. Автор запаниковал и попытался смыть спрей, все больше убеждаясь в том, что он нанес себе химический ожог. Вместо секса со своей девушкой парень просто ходил кругами по ванной, «держась за промежность так, будто в нее выстрелили».

«Примерно через час, когда я окончательно потерял контроль над собой, моя девушка сказала, что мы едем в неотложку. Когда мы прибыли туда, то увидели, что на ресепшене сидит ее кузина, работавшая в ту смену. Она посмотрела на нас, оценила мою скрюченную позу и выдала [саркастично]: "О да, это очень чрезвычайная ситуация"», — написал автор.

В итоге выяснилось, что у него было небольшое раздражение от чрезмерного количества лидокаина, входящего в состав спрея. Однако перед кузиной девушки парню теперь стыдно.

