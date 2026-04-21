06:05, 21 апреля 2026

Парень решил удивить девушку в постели и оказался в неотложке

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: MJTH / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником Yoland_Konoka рассказал, как попытка улучшить половую жизнь с девушкой привела его в отделение неотложной помощи. По словам парня, ему пришлось обратиться к врачам из-за спрея для продления полового акта, который он купил из-за того, что в последнее время он стал слишком быстро эякулировать.

«План был прост: нанести немного спрея на половой член, расслабиться, продлить удовольствие, почувствовать себя королем и жить дальше. В инструкции было сказано использовать небольшое количество и подождать. Я использовал не небольшое количество. Я, по сути, намазал себя этим средством, как идиот», — посетовал он.

Материалы по теме:
«Камасутра через замочную скважину» В СССР обсуждали секс, измены и сплетни. Как люди смеялись над самыми запретными темами?
«Камасутра через замочную скважину»В СССР обсуждали секс, измены и сплетни. Как люди смеялись над самыми запретными темами?
28 июня 2025
«Завести любовника в Японии проще простого» Японцев считают самыми развратными. Почему у них особое отношение к сексу?
«Завести любовника в Японии проще простого»Японцев считают самыми развратными. Почему у них особое отношение к сексу?
20 мая 2025
Многочасовые мастурбации и коргазм. Миллионы людей прислушиваются к секс-советам из интернета. Безопасно ли это?
Многочасовые мастурбации и коргазм.Миллионы людей прислушиваются к секс-советам из интернета. Безопасно ли это?
16 марта 2025

Сначала его половой член онемел, но вскоре к этому чувству добавилось жжение. Автор запаниковал и попытался смыть спрей, все больше убеждаясь в том, что он нанес себе химический ожог. Вместо секса со своей девушкой парень просто ходил кругами по ванной, «держась за промежность так, будто в нее выстрелили».

«Примерно через час, когда я окончательно потерял контроль над собой, моя девушка сказала, что мы едем в неотложку. Когда мы прибыли туда, то увидели, что на ресепшене сидит ее кузина, работавшая в ту смену. Она посмотрела на нас, оценила мою скрюченную позу и выдала [саркастично]: "О да, это очень чрезвычайная ситуация"», — написал автор.

В итоге выяснилось, что у него было небольшое раздражение от чрезмерного количества лидокаина, входящего в состав спрея. Однако перед кузиной девушки парню теперь стыдно.

Ранее другая пользовательница Reddit, работающая в отделении неотложной помощи, прокомментировала один из распространенных стереотипов о врачах. Она ответила на вопрос о том, действительно ли медики занимаются сексом друг с другом прямо в клиниках.

    Последние новости

    «Идут уличные бои». Генштаб объявил о приближении Российской армии к последнему рубежу обороны ВСУ в Донбассе

    Из-за мер жесткой экономии в европейской стране разразился политический кризис

    Корабль «Прогресс МС-32» покинул МКС

    На Украине вступились за бросивших людей при теракте полицейских

    Звезду «Голодных игр» призвали отменить из-за нелюбви к Тейлор Свифт

    В Америке оценили влияние Овечкина

    Роль США в мире после конфликта с Ираном оценили

    Полуголым россиянам приказали лечь на пол и показали на видео

    Россиянам стало сложно покупать дорогие смартфоны

    Предполагаемую виновницу смертельного ДТП с пятью автомобилями в центре Москвы задержали

    Все новости
