Перенесшая инсульт врач рассказала о неочевидных признаках недуга

Врач Ли: Некоторые признаки инсульта могут казаться незначительными

Перенесшая инсульт врач-дерматолог Сандра Ли рассказала о неочевидных признаках недуга и призвала внимательнее относиться к сигналам организма. Ее слова приводит издание People.

По словам Ли, симптомы инсульта могут проявляться не так явно, как принято считать, поэтому легко остаются без внимания. Помимо классических признаков вроде слабости в конечностях или нарушения речи, возможны головокружение, внезапная усталость, проблемы со зрением или ощущение дезориентации. Именно такие состояния часто воспринимаются как переутомление или стресс.

Ли подчеркнула, что своевременное распознавание симптомов инсульта играет ключевую роль. «Некоторые признаки могут казаться незначительными, но важно не игнорировать их и обращаться за медицинской помощью», — отметила она. Врач подчеркнула: чем быстрее человек получает помощь, тем выше шансы на восстановление и снижение риска осложнений.

Ранее фельдшер скорой и неотложной помощи Владлена Березовская посоветовала звонить в скорую при появлении мозгового «тумана» и ложной слабости. По ее словам, эти симптомы могут признаками инсульта.