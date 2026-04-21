Популярный в России комик удивился одной особенности туалета в Европе

Комик Слава Комиссаренко удивился туалету в Европе с мыльницей-теркой

Популярный в России белорусский комик Слава Комиссаренко показал на видео удивившую его особенность туалета в Европе. Роликом он поделился в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

По словам юмориста, недавно он рассказывал, что в европейских туалетах ему бывает сложно понять, как включается вода в раковинах. «Сейчас тут новый прикол. Я пришел: мыла нет, жалко, какие-то свечи тут вместо мыла. Что это вообще такое?» — задался вопросом Комиссаренко.

В итоге комик понял, что предметы цилиндрической формы, принятые им за свечи, и были мылом. Оно вставлялось в закрытую мыльницу-терку, и посетитель должен был крутить ручку, чтобы натереть его себе на руки. «Как же я сразу не догадался?» — поиронизировал юморист над этой особенностью уборной.

Ранее Комиссаренко рассказал, что приехал с концертом в США и столкнулся с неожиданной реакцией зала. По словам комика, он не ожидал того, что на его выступлении в Америке будет много белорусов.