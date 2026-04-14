Лишенный гражданства России комик приехал в США и столкнулся с неожиданной реакцией зала

Комик Комиссаренко заявил, что на его концерте в США было много белорусов

Стендап-комик Слава Комиссаренко, которого лишили российского гражданства, приехал с концертом в США и столкнулся с неожиданной реакцией зала. Видео с рассказом юмориста доступно на YouTube.

По словам юмориста, во время выступления в США он упомянул Белоруссию и обратил внимание на то, что зал позитивно на это отреагировал. Тогда он попросил поаплодировать тех, кто приехал из этой страны. «И почти весь зал [аплодировал]. А там человек до 700. И человек 500 хлопает», — рассказал Комиссаренко.

Тогда юморист попросил этих людей выкрикнуть, из каких они городов. «И зал такой: "Гродно". Я такой: "Что происходит вообще? Почему вы не с картой поляка (документ, подтверждающий принадлежность человека к польскому народу — прим. «Ленты.ру») в Польше вообще?"» — сказал залу комик.

Зрители из Гродно в ответ объяснили ему, что переезжали в США, узнавая отзывы о стране от знакомых.

В апреле 2025 года Комиссаренко и стендап-комика Дмитрия Романова лишили российского гражданства. По заявлению ФСБ, действия юмористов представляли угрозу национальной безопасности страны.