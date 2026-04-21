Появились подробности смертельного ДТП с экс-мэром столицы региона России

«112»: Mercedes экс-мэра Саратова Романова не уступил дорогу грузовику

Mercedes экс-мэра Саратова Николая Романова не уступил дорогу грузовику Volvo, из-за чего произошло столкновение. Подробности о смертельном ДТП сообщает Telegram-канал «112».

Отмечается, что за рулем грузовика находился 49-летний водитель. Информации о его состоянии на данный момент нет.

Об аварии в Калининском районе Саратовской области возле села Казачка стало известно ранее 21 апреля. Жертвой ДТП стал 77-летний Романов, ехавший в Mercedes.

На опубликованных Госавтоинспекцией снимках видно, что легковая иномарка получила удар со стороны пассажирского сиденья и оказалась сильно повреждена. Грузовик, судя по кадрам, съехал в кювет, избежав серьезного ущерба.