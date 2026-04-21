Пригожин объяснил сотрудничество Валерии с ИИ-артисткой

Пригожин: Записав песню с ИИ-артисткой, Валерия отдала дань моде

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин объяснил, почему его жена певица Валерия записала песню с ИИ-артисткой Сашей Комович. О дуэте он высказался в беседе с НСН.

По словам Пригожина, подобное сотрудничество является не более чем крутой технологической возможностью, данью моде. Он уверен, что история с нейросетью вскоре сильно надоест публике.

«Вы же не можете сожительствовать с резиновой бабой. Здесь то же самое. Это как любая мода, которая проходит. С точки зрения моды это сейчас феерия. Но все равно после этого хайпа вокруг ИИ все живое будет еще более востребовано. Сейчас все наедятся и вернутся к живому», — объяснил он.

Ранее Пригожин прокомментировал завирусившийся в социальных сетях ролик, созданный с помощью искусственного интеллекта, на котором американский рэпер Канье Уэст исполняет англоязычный кавер на песню «Седая ночь» Юрия Шатунова.