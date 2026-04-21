11:52, 21 апреля 2026

Ошибочность весенних прогнозов погоды объяснили

Виктория Клабукова

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Переменчивый характер погоды весной усложняет процесс прогнозирования. О трудностях метеопрогнозов в это время года агентству РИА Новости рассказала ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

Гораздо легче, по словам синоптика, составлять прогнозы погоды осенью и зимой — в эти сезоны осадки более предсказуемы из-за площадного характера и горизонтального движения. Летом, как и весной, точность прогнозирования оставляет желать лучшего — сложность возникает из-за вертикального развития облаков и локальности осадков.

Прогнозировать осадки летом за пять дней, по словам Макаровой, просто бессмысленно. В такие сезоны лучше ориентироваться на краткосрочные прогнозы. Такой метод называется наукастинг — это часовой прогноз погоды, при котором используются различные радарные данные. Как правило, он создается на ближайшие два-шесть часов.

Вдобавок неточность прогнозов погоды именно на территории России может объясняться нехваткой метеостанций. Такое мнение высказал ведущий специалист Центра «Фобос» Евгений Тишковец.

