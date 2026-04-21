Путин определил место проведения саммита Россия — АСЕАН

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:03, 21 апреля 2026Мир

Путин определил Казань местом проведения саммита Россия — АСЕАН в 2026 году
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
СюжетСаммит АСЕАН

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российский президент Владимир Путин определил Казань местом проведения саммита Россия — АСЕАН в 2026 году. Об этом говорится в указе главы государства, который размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«В целях подготовки и проведения в Российской Федерации в 2026 году саммита Россия — Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) постановляю: 1. Определить город Казань местом проведения в 2026 году саммита Россия — АСЕАН», — говорится в документе.

Ранее оргкомитет конференции ЦИПР и Альянс бизнес-структур и предпринимателей стран Юго-Восточной Азии (B2BASEAN) при поддержке правительства Нижегородской области заключили соглашение о сотрудничестве. Партнерство позволит реализовать совместные инициативы, расширить глобальные интеграции между Россией и странами АСЕАН для обмена технологиями и привлечения сторон в совместные проекты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok