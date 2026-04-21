Путин определил место проведения саммита Россия — АСЕАН

Путин определил Казань местом проведения саммита Россия — АСЕАН в 2026 году

Российский президент Владимир Путин определил Казань местом проведения саммита Россия — АСЕАН в 2026 году. Об этом говорится в указе главы государства, который размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«В целях подготовки и проведения в Российской Федерации в 2026 году саммита Россия — Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) постановляю: 1. Определить город Казань местом проведения в 2026 году саммита Россия — АСЕАН», — говорится в документе.

Ранее оргкомитет конференции ЦИПР и Альянс бизнес-структур и предпринимателей стран Юго-Восточной Азии (B2BASEAN) при поддержке правительства Нижегородской области заключили соглашение о сотрудничестве. Партнерство позволит реализовать совместные инициативы, расширить глобальные интеграции между Россией и странами АСЕАН для обмена технологиями и привлечения сторон в совместные проекты.