Путин пообещал приехать в регион России

16:34, 21 апреля 2026Россия

Путин пообещал приехать в Алтайский край
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин пообещал приехать в Алтайский край. Об этом глава государства заявил на встрече с представителями муниципального сообщества на площадке всероссийской муниципальной премии «Служение», передает РИА Новости.

Посетить регион президента пригласила глава Калманского района Алтайского края Ольга Чернолуцкая. Глава государства это приглашение принял.

«Обязательно приеду. Я уже давно не был в Алтайском крае. Приеду обязательно, обещаю», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что в регионе есть ряд приоритетных вопросов, над которыми можно совместно проработать.

Ранее Путин заявил, что помощь пострадавшим жителям Курской области является долгом властей. Он также отметил, что ситуация в приграничных регионах остается непростой.

