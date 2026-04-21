Путин пообещал приехать в регион России

Путин пообещал приехать в Алтайский край

Президент России Владимир Путин пообещал приехать в Алтайский край. Об этом глава государства заявил на встрече с представителями муниципального сообщества на площадке всероссийской муниципальной премии «Служение», передает РИА Новости.

Посетить регион президента пригласила глава Калманского района Алтайского края Ольга Чернолуцкая. Глава государства это приглашение принял.

«Обязательно приеду. Я уже давно не был в Алтайском крае. Приеду обязательно, обещаю», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что в регионе есть ряд приоритетных вопросов, над которыми можно совместно проработать.

