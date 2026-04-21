Путин высказался об исходе СВО

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:18, 21 апреля 2026Россия

Путин: Россия не будет делать публичных заявлений об исходе СВО
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Россия не будет делать заявления об исходе специальной военной операции (СВО). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что Москва знает, чем закончится спецоперация, однако не станет делать никаких публичных заявлений. По словам Путина, Россия будет продолжать реализовывать те цели и задачи, которые были поставлены.

«Уверен, они будут достигнуты», — заключил глава государства.

Ранее Путин назвал условие, благодаря которому Россия достигнет целей СВО. По его словам, россиянам для этого необходимо сплотиться.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok