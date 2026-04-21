Путин высказался об исходе СВО

Путин: Россия не будет делать публичных заявлений об исходе СВО

Россия не будет делать заявления об исходе специальной военной операции (СВО). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что Москва знает, чем закончится спецоперация, однако не станет делать никаких публичных заявлений. По словам Путина, Россия будет продолжать реализовывать те цели и задачи, которые были поставлены.

«Уверен, они будут достигнуты», — заключил глава государства.

Ранее Путин назвал условие, благодаря которому Россия достигнет целей СВО. По его словам, россиянам для этого необходимо сплотиться.