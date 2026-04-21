Культура
17:50, 21 апреля 2026

Раскрыто состояние главного дирижера Симфонического оркестра Петербурга в последние дни

78.ru: В последние дни дирижер Стадлер чувствовал себя плохо
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Скончавшийся на борту самолета главный дирижер Симфонического оркестра Петербурга Сергей Стадлер в последние дни чувствовал себя плохо. Об этом 78.ru рассказала гендиректор «Петербург-концерта» Екатерина Артюшкина.

По ее словам, Стадлер чувствовал себя неважно.

«Но что такое творческий человек, который живет музыкой, книгами? Это человек, зачастую не думающий о себе, а думающий о высокой миссии», — отметила Артюшкина.

Стадлер скончался в возрасте 63 лет на борту самолета, летевшего из Северной столицы в Стамбул. Точная дата и место прощания с артистом пока неизвестны.

