22:19, 20 апреля 2026Культура

Умер главный дирижер Симфонического оркестра Петербурга Сергей Стадлер

Никита Хромин (ночной линейный редактор)
Сергей Стадлер. Фото: Global Look Press

В возрасте 63 лет умер главный дирижер Симфонического оркестра Санкт-Петербурга, народный артист России Сергей Стадлер. Об этом сообщает пресс-служба администрации города, приводя соболезнования губернатора Александра Беглова.

«Скоропостижно ушел из жизни Сергей Валентинович Стадлер — музыкант с мировым именем, народный артист России, выдающийся скрипач, дирижер, педагог, художественный руководитель "Петербург-концерта" и главный дирижер Симфонического оркестра Санкт Петербурга», — говорится в сообщении. Беглов выразил соболезнования родным и близким музыканта, а также всем, кому он был дорог.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на комитет по культуре Санкт-Петербурга, Стадлер скончался на борту самолета, летевшего из Северной столицы в Стамбул. Уточняется, что борт экстренно приземлился в Румынии.

Ранее сообщалось, что советский и российский художник, писатель Владимир Шинкарев умер из-за сердечной недостаточности.

