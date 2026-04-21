15:12, 21 апреля 2026

Раскрыты способы отметить день рождения в роскошном отеле с частным фейерверком

Частный фейерверк в отеле обойдется россиянам в день рождения в 150 тысяч рублей
Зарина Дзагоева
Фото: Edgar Su / Reuters

Россиянам раскрыли способы отметить день рождения в роскошном люксовом отеле за границей с частным фейерверком и персональным официантом. Об этом рассказала эксперт сервиса Onlinetours Premium Дарья Вечканова, ее комментарий оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Так, в премиальных отелях именинник может получить бесплатно торт с надписью, бутылку игристого, украшенный шарами и лепестками роз номер, открытку от гендиректора, поздний выезд. За остальные услуги придется уже доплачивать.

К примеру, можно организовать ужин на пляже с персональным официантом и живой музыкой — от 300 (22 тысячи рублей) до 1,5 тысячи долларов (112 тысяч рублей). Частный фейерверк обойдется от 2 тысяч долларов (150 тысяч рублей).

Ранее самыми дорогими странами для отдыха российских туристов в первом квартале 2026 года были названы Мальдивы и Таиланд. По данным аналитиков, отпуск на Мальдивах в среднем обходился россиянам в 506 тысяч рублей.

