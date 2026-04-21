09:49, 21 апреля 2026Мир

Роль США в мире после конфликта с Ираном оценили

Politico: Конфликт в Иране заставил страны усомниться в союзничестве с США
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Конфликт в Иране заставил многие страны усомниться в долгосрочной перспективе союзничества с США. Об этом со ссылкой на высокопоставленные источники сообщает журнал Politico.

«Если следующим президентом станет более разумный человек, имидж США может улучшиться, но для политиков это поднимает ряд сложных долгосрочных вопросов об альянсе, о том, как далеко мы можем зайти, чтобы оставаться в союзе с США, и что нам следует делать, если мы больше не можем на них полагаться», — пишет издание.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что союзники по НАТО заработали себе проблему, отказавшись поддержать Штаты в войне против Ирана.

