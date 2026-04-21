09:29, 21 апреля 2026Экономика

России пообещали вечный снег

Климатолог Карнаухов: В части России снег может перестать таять летом
Александра Качан (Редактор)

Фото: Пати Амирбекова / «Лента.ру»

В будущем в европейской части России снег может перестать таять летом из-за глобального потепления. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН, климатолог и биофизик Алексей Карнаухов в беседе с Life.ru.

По словам эксперта, май и апрель в этой части страны уже сейчас можно назвать зимними месяцами. Он отметил, что зима в 2026 году также оказалась холоднее нормы. «Минус 30 — это необычно. Глобальное потепление может привести к новому ледниковому периоду в Европе — вообще, в европейской части России, Северной Америке, в североатлантическом регионе», — заявил Карнаухов.

Он объяснил, что теплую погоду в Европе определяют североатлантические течения. Разница в температурах создается за счет переноса между регионами тепла из тропических широт в полярные. В результате глобального потепления этот процесс может перестать работать окончательно. В таком случае в Европе и европейской части России похолодает на 20-25 градусов. Климатолог отметил, что последствия нарушений наблюдаются второй раз за последние годы, в том числе в 2026-м. После двух рекордно жарких 2023 и 2024 годов наступили холодные зимы и весны, в апреле и мае не теплеет, а осенью тепло сохраняется до ноября. Похожая ситуация была и после очень теплых 2014–2016 годов.

Карнаухов считает, что к лету-осени Гольфстрим может восстановиться, из-за чего следующей зимой будет мало снега. Однако еще через пару-тройку циклов резкого повышения температуры течение может окончательно остановиться, и тогда в европейской части России будет холодная зима, холодная весна, очень холодное лето, ранняя осень, а снег выпадет в сентябре и перестанет таять летом.

Ранее сообщалось, что разрушение Гольфстрима может привести к климатической катастрофе из-за выброса огромного количества углерода, запасы которого сейчас находятся глубоко под океаном.

    Последние новости

    «Идут уличные бои». Генштаб объявил о приближении Российской армии к последнему рубежу обороны ВСУ в Донбассе

    Из-за мер жесткой экономии в европейской стране разразился политический кризис

    Корабль «Прогресс МС-32» покинул МКС

    На Украине вступились за бросивших людей при теракте полицейских

    Звезду «Голодных игр» призвали отменить из-за нелюбви к Тейлор Свифт

    В Америке оценили влияние Овечкина

    Роль США в мире после конфликта с Ираном оценили

    Полуголым россиянам приказали лечь на пол и показали на видео

    Россиянам стало сложно покупать дорогие смартфоны

    Предполагаемую виновницу смертельного ДТП с пятью автомобилями в центре Москвы задержали

    Все новости
