Ученые встревожились из-за грозящей миру опасности

PIK: Разрушение Гольфстрима чревато повышением температуры на Земле

Разрушение Гольфстрима может привести к климатической катастрофе. Об этом предупредили ученые из Потсдамского института изучения климатических изменений (PIK).

Утверждается, что разрушение данного течения способно выбросить огромное количество углерода, запасы которого сейчас находятся глубоко под океаном. Это приведет к резкому увеличению температуры в Южном полушарии и в Антарктиде.

«Это добавит 0,2 градусов Цельсия к глобальному потеплению. Это изменение температуры обусловлено значительным выбросом углерода из Южного океана в результате усиленного перемешивания, которое выводит богатые углеродом глубинные воды на поверхность», — рассказал соавтор исследования Маттео Виллейт.

Ранее директор Института физики атмосферы имени Обухова РАН Владимир Семенов предрек усиление засух и аномальной жары на Земле. Он добавил, что на территории РФ по мере потепления интенсивность осадков вырастет почти повсеместно.