09:05, 21 апреля 2026

Россиян предупредили об аномальных холодах

Синоптик Паршина: Температура воздуха ниже нормы ожидается на Урале
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Температура воздуха на 6-8 градусов ниже климатической нормы ожидается на Урале. Об аномальных холодах предупредила жителей сразу нескольких российских регионов ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина, пишет РИА Новости.

«Днем, например, в Свердловской области, Ханты-Мансийском округе и в Тюменской области около нуля температура, а местами даже и отрицательная, до минус четырех градусов», — рассказала синоптик.

Паршина отметила, что именно в эти регионы Урала циклон принесет характерную для зимы погоду. На этой неделе там возможны снег, мокрый снег, сильный ветер, а на дорогах есть риск образования гололедицы.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал в Москве потепление. Температура воздуха поднимется до комфортных значений в среду, 22 апреля. Однако продержится на таком уровне всего один день.

    Последние новости

    «Идут уличные бои». Генштаб объявил о приближении Российской армии к последнему рубежу обороны ВСУ в Донбассе

    Из-за мер жесткой экономии в европейской стране разразился политический кризис

    Корабль «Прогресс МС-32» покинул МКС

    На Украине вступились за бросивших людей при теракте полицейских

    Звезду «Голодных игр» призвали отменить из-за нелюбви к Тейлор Свифт

    В Америке оценили влияние Овечкина

    Роль США в мире после конфликта с Ираном оценили

    Полуголым россиянам приказали лечь на пол и показали на видео

    Россиянам стало сложно покупать дорогие смартфоны

    Предполагаемую виновницу смертельного ДТП с пятью автомобилями в центре Москвы задержали

    Все новости
