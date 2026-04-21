08:39, 21 апреля 2026

Москвичам назвали дату потепления

Синоптик Леус: Тепло в Москву придет 22 апреля, но всего на один день
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

В среду, 22 апреля, в Москву придет потепление, однако оно не задержится надолго. Такую дату улучшения погоды назвал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, пишет РИА Новости.

Столбики термометров в этот день покажут 11-13 градусов тепла. При этом будет солнечно и без осадков. «Это будет один теплый день на этой неделе», — уточнил синоптик.

Далее, по прогнозам Леуса, в столице вновь похолодает. До конца апреля устойчивых периодов теплой и комфортной погоды в Москве и области не предвидится, заключил метеоролог.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что 22 апреля также станет самым солнечным днем на неделе для Москвы. Однако ночью все еще сохранятся заморозки до минус 2 градусов. Осадков не предвидится.

Характер погоды вновь изменится в четверг. В столицу вернутся холода и осадки, небо затянет свинцовыми тучами, проливной дождь будет идти вперемешку со снегом.

    Последние новости

    Зеленский резко высказался об Уиткоффе и Кушнере

    Авианосец Gerald Ford побил рекорд

    Стало известно о смертельном ДТП с пятью машинами в центре Москвы

    Назван срок открытия моста между Россией и Северной Кореей

    Киев начал стягивание ВСУ к границе с Белоруссией

    Продажи подержанных автомобилей в России выросли

    Мощное землетрясение произошло в Южной Америке

    Трамп предупредил о предстоящем «долгом и трудном процессе» в Иране

    «Зеленоградский Чикатило» обнаружен в зоне СВО

    Москвичам назвали дату потепления

    Все новости
