Москвичам назвали дату потепления

Синоптик Леус: Тепло в Москву придет 22 апреля, но всего на один день

В среду, 22 апреля, в Москву придет потепление, однако оно не задержится надолго. Такую дату улучшения погоды назвал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, пишет РИА Новости.

Столбики термометров в этот день покажут 11-13 градусов тепла. При этом будет солнечно и без осадков. «Это будет один теплый день на этой неделе», — уточнил синоптик.

Далее, по прогнозам Леуса, в столице вновь похолодает. До конца апреля устойчивых периодов теплой и комфортной погоды в Москве и области не предвидится, заключил метеоролог.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что 22 апреля также станет самым солнечным днем на неделе для Москвы. Однако ночью все еще сохранятся заморозки до минус 2 градусов. Осадков не предвидится.

Характер погоды вновь изменится в четверг. В столицу вернутся холода и осадки, небо затянет свинцовыми тучами, проливной дождь будет идти вперемешку со снегом.