Россиянам раскрыли неожиданную пользу пряников

Врач Продеус заявил, что пряники с ржаной мукой полезны для пищеварения

Врач-иммунолог Андрей Продеус раскрыл в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале неожиданную пользу пряников. Выпуск с объяснением специалиста доступен на сайте телеканала.

В рубрике передачи, посвященной полезным свойствам коломенских пряников, ведущая и врач Елена Малышева уточнила, что в их составе есть ржаная и овсяная мука, богатая грубым волокном. «Грубое волокно — это то, что помогает нашему кишечнику работать. То, что формирует у нас пищевой комок», — рассказал Продеус.

Малышева уточнила, что грубое волокно, содержащееся в пряниках, также помогает избавляться от канцерогенов.

