Россиянам назвали неожиданную пользу шоколада

Врач Агапкин заявил, что темный шоколад защищает от инфаркта

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин назвал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» неожиданную пользу темного шоколада. В выпуске, доступном на платформе «Смотрим», специалист заявил, что продукт полезен для сердца.

Участница программы утвердительно ответила на вопрос, снижает ли темный шоколад риск инфаркта. Агапкин согласился с женщиной. Врач рассказал, что продукт препятствует тому, чтобы в сосудах появлялись тромбы. «За счет этого [шоколад] действительно снижает риск сердечно-сосудистых катастроф», — заключил медик.

Ранее Агапкин назвал пять полезных свойств шоколада. По его словам, он защищает от болезней сердца, а также помогает снизить уровень стресса и улучшает память.

До этого врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что шоколад и орехи помогают при похмелье. Он объяснил, что в этих продуктах содержится много магния, который организм теряет, когда человек употребляет спиртное.