09:04, 21 апреля 2026

Россиянин описал особенности жизни в Великобритании фразой «шокируют русских туристов»

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: wavebreakmedia / Shutterstock / Fotodom

Российский тревел-блогер Марк Еремин описал особенности жизни в Великобритании фразой «шокируют русских туристов». Своими наблюдениями он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор материала пишет, что поездка в эту европейскую страну похожа на путешествие в другой век. К примеру, в некоторых домах можно встретить отдельные краны для горячей и холодной воды, а посуду и руки местные жители моют в воде, которую набирают и держат в раковине на кухне.

«У русского туриста включается внутренний санитарный инспектор», — заметил блогер. Более того, в Англии есть проблемы с отоплением домов, из-за чего вечерами жители сидят дома в свитерах и теплых носках.

Также россиян могут удивить местные пабы — британцы используют их в качестве гостиных для всего района. «Люди там смотрят матчи, играют в викторины, отмечают дни рождения, заходят днем семьями, обсуждают новости, и алкоголь там как будто становится частью фона, а не главной целью», — объяснил россиянин.

Ранее побывавший на Кавказе тревел-блогер Еремин объяснил отличие чеченцев от дагестанцев. По словам автора материала, культуры этих регионов пошли разными путями. Поэтому ни один из народов не любит, когда их «лепят под один штамп».

