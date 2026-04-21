Российские подлодки в Атлантическом океане испугали НАТО

14:54, 21 апреля 2026Мир

Bloomberg: НАТО встревожена из-за подлодок РФ на севере Атлантического океана
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

НАТО выражает обеспокоенность из-за присутствия российских подводных лодок в северной части Атлантического океана, а усилия альянса по их отслеживанию напоминают напряженность времен холодной войны. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на норвежских военных.

«НАТО и Россия вовлечены в противостояние, напоминающее возвращение к борьбе с подлодками в северной части Атлантического океана времен холодной войны, только с новыми и все более сложными технологиями», — говорится в материале.

По данным издания, НАТО вынуждена круглосуточно и без выходных отслеживать перемещение российских подводных лодок. «Британцы, американцы, французы, немцы боятся того, что не будут знать, где находятся эти атомные подлодки», — отмечает источник агентства.

Ранее стало известно, что российский истребитель пятого поколения Су-57 и будущий стратегический бомбардировщик — перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА) — находятся на грани исчезновения. Автор ссылается на якобы утечку секретных документов, согласно которым российская промышленность сталкивается с нехваткой критически важных компонентов для производства новых боевых самолетов и дефицитом квалифицированных кадров.

