Боец «Севера»: Российский БПЛА несколько часов вел съемку ЗРК Patriot ВСУ

Российские беспилотники на протяжении нескольких часов проводили разведку в районе расположения американского зенитного комплекса Patriot, стоящего на вооружении Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости рассказал врио командира роты БПЛА 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» с позывным «Стрела».

Отмечается, что это может свидетельствовать о недостаточной подготовке расчётов и вызывать вопросы к эффективности самой системы.

Он отметил, что длительное нахождение беспилотника над комплексом указывает на две проблемы: недостаточную подготовку украинских специалистов и то, что возможности используемой техники могут быть переоценены по сравнению с её заявленными характеристиками.

Ранее бойцы «Севера» показали мощное уничтожение «дронов-ждунов» ВСУ. Враг собирался из засады атаковать технику армии России, но российский оператор четким сбросом с коптера разбил украинский FPV-дрон и предотвратил атаку.