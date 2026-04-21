Российский генерал отреагировал на возможные ядерные учения Польши и Франции

Картаполов: Ядерные учения Франции и Польши ведут к эскалации напряженности

Возможные совместные ядерные учения Франции и Польши ведут к эскалации напряженности на континенте. Об этом заявил глава оборонного комитета Государственной Думы, генерал-полковник Андрей Картаполов в комментарии Telegram-каналу «Вы слушали Маяк».

«Это все ведет к дальнейшей эскалации напряженности на континенте, где и так все очень сложно», — обозначил Картаполов.

Российский генерал предположил, что на совместных ядерных учениях в Европе будут использоваться не реальные боеприпасы, а макеты. При этом он выразил опасения в связи с тем, что на Западе в принципе намерены отрабатывать возможность использования ядерного оружия, и заявил об ответе.

«У нас есть чем ответить и нет необходимости проводить подобного рода учения. Наши ядерные силы готовы выполнить любой приказ Верховного главнокомандующего», — заключил Картаполов.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что Франция и Польша проведут совместные военные учения. Он уточнил, что Париж и Варшава рассматривают «обмен информацией и совместные учения» в рамках французской инициативы по вовлечению европейских союзников по НАТО в систему ядерного сдерживания.

Позднее в Кремле прокомментировали это заявление, подчеркнув, что устремления Европы к дальнейшей милитаризации и нуклеаризации не способствуют стабильности и предсказуемости на континенте.