Российский генерал отреагировал на возможные ядерные учения Польши и Франции

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:11, 21 апреля 2026Россия

Картаполов: Ядерные учения Франции и Польши ведут к эскалации напряженности
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Yoan Valat / Reuters

Возможные совместные ядерные учения Франции и Польши ведут к эскалации напряженности на континенте. Об этом заявил глава оборонного комитета Государственной Думы, генерал-полковник Андрей Картаполов в комментарии Telegram-каналу «Вы слушали Маяк».

«Это все ведет к дальнейшей эскалации напряженности на континенте, где и так все очень сложно», — обозначил Картаполов.

Российский генерал предположил, что на совместных ядерных учениях в Европе будут использоваться не реальные боеприпасы, а макеты. При этом он выразил опасения в связи с тем, что на Западе в принципе намерены отрабатывать возможность использования ядерного оружия, и заявил об ответе.

«У нас есть чем ответить и нет необходимости проводить подобного рода учения. Наши ядерные силы готовы выполнить любой приказ Верховного главнокомандующего», — заключил Картаполов.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что Франция и Польша проведут совместные военные учения. Он уточнил, что Париж и Варшава рассматривают «обмен информацией и совместные учения» в рамках французской инициативы по вовлечению европейских союзников по НАТО в систему ядерного сдерживания.

Позднее в Кремле прокомментировали это заявление, подчеркнув, что устремления Европы к дальнейшей милитаризации и нуклеаризации не способствуют стабильности и предсказуемости на континенте.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok