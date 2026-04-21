12:56, 21 апреля 2026Мир

В Кремле сделали заявление о возможных ядерных учениях Франции и Польши

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

В вопросе о возможных ядерных учениях Франции и Польши важно разобраться, о каком именно оружии идет речь. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Здесь нужно разобраться с деталями, о каком именно оружии идет речь, в каких странах», — сказал он.

По словам представителя Кремля, устремления Европы к дальнейшей милитаризации и нуклеаризации не способствуют стабильности и предсказуемости на континенте.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что Франция и Польша проведут совместные военные учения. Он подчеркнул, что Париж и Варшава сотрудничают в рамках французской инициативы по вовлечению европейских союзников по НАТО в систему ядерного сдерживания.

