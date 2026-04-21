Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:02, 21 апреля 2026Наука и техника

Российский прибор отправится на Луну на китайском «Чанъэ-7»

ИКИ: Прибор «Пылевой мониторинг Луны» установили на лунный аппарат КНР «Чанъэ-7»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: China Stringer Network / Reuters

Российский прибор «Пылевой мониторинг Луны», разработанный специалистами Института космических исследований (ИКИ) РАН, установили на китайский лунный посадочный аппарат Chang'e-7 («Чанъэ-7»). Об этом сообщили в Институте, передает ТАСС.

Аппарат планируют отправить к Луне летом-осенью. Разработка ИКИ РАН предназначена для исследования плазменно-пылевой экзосферы естественного спутника Земли. Прибор позволит изучать динамику пылевой компоненты, регистрировать микрометеориты и вторичные пылевые частицы лунного реголита, а также измерять их физические характеристики. При помощи «Пылевого мониторинга Луны» планируют изучать динамику электрического поля у космического аппарата и оценивать взаимодействие лунной экзосферной плазмы с внешними воздействиями.

Прибор измеряет механический импульс пылевых частиц, которые попадают на специальные сенсоры. Это дает возможность просчитывать размер и скорость частиц. Также изделие получило зонд Ленгмюра для измерения локальных параметров окружающей плазмы.

Российский прибор включили в состав миссии «Чанъэ-7» в рамках соглашения между госкорпорацией «Роскосмос» и Китайской национальной космической администрацией.

Ранее в апреле научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории, астроном Сергей Назаров сообщил, что Луна содержит большие запасы редкого изотопа гелий-3.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok