Российский школьник перебрал с алкоголем и проколол шины у 11 автомобилей

В Кузбассе школьник перебрал с алкоголем и проколол шины у 11 автомобилей

В городе Белово в Кузбассе 16-летний школьник перебрал с алкоголем и проколол шины у 11 автомобилей на парковке. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Также полицейские выяснили, что в двух машинах юноша разбил окна и украл из салонов магнитолы.

Похищенную технику изъяли и вернули владельцам. Против нарушителя возбудили два уголовных дела о краже, по которым ему грозит до пяти лет лишения свободы. Кроме того, рассматривается дело за умышленное повреждение имущества, ущерб автовладельцам еще подсчитывают.

