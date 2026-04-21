13:32, 21 апреля 2026Россия

Российский школьник перебрал с алкоголем и проколол шины у 11 автомобилей

В Кузбассе школьник перебрал с алкоголем и проколол шины у 11 автомобилей
Майя Назарова

Фото: Bilanol / Shutterstock / Fotodom

В городе Белово в Кузбассе 16-летний школьник перебрал с алкоголем и проколол шины у 11 автомобилей на парковке. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Также полицейские выяснили, что в двух машинах юноша разбил окна и украл из салонов магнитолы.

Похищенную технику изъяли и вернули владельцам. Против нарушителя возбудили два уголовных дела о краже, по которым ему грозит до пяти лет лишения свободы. Кроме того, рассматривается дело за умышленное повреждение имущества, ущерб автовладельцам еще подсчитывают.

До этого стало известно, что в Находке на парковке произошла стрельба по подростку в ходе разборок из-за девушки. Тогда пуля попала юноше в глаз. Его прооперировали, но сохранить зрение не смогли. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

    Последние новости

    В России объяснили скопление ВСУ у границы с Белоруссией

    Проблемы США с Ираном связали с пренебрежением системами ПВО ближнего действия

    Китайский производитель объявил масштабный отзыв машин в России

    На Дворцовой площади провели репетицию парада Победы

    В Прибалтике обрадовались избавлению от троянского коня

    Возле торгового центра в Петербурге нашли FPV-дрон

    Российский школьник перебрал с алкоголем и проколол шины у 11 автомобилей

    Бездомная проснулась парализованной и в 36 лет оказалась в доме престарелых

    Раскрыты самые востребованные страны для отдыха на майские праздники у москвичей

    Россиянина задержали за мошенничество в Таиланде прямо в постели

    Все новости
