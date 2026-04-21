07:58, 21 апреля 2026Силовые структуры

Российский военный придумал легкий способ дезертирства

В Томске суд приговорил военного к 5,5 годам колонии за дезертирство
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Globallookpress.com

Томский гарнизонный военный суд приговорил к пяти с половиной годам колонии строгого режима военнослужащего, который решил не возвращаться в часть и просто остался дома. Об этом Ленте.ру рассказали в пресс-службе суда.

Мужчина признан виновным в уклонении от военной службы.

По версии следствия, 2 февраля 2024 года осужденный не вернулся в часть из отпуска, оставшись дома и не намереваясь исполнять свои обязанности. 20 ноября 2024 года его разыскала полиция и потребовала явиться в военную комендатуру на следующий день. Однако мужчина этого не сделал. 13 марта 2025 года его снова задержали и доставили в военный следственный отдел.

Ранее Томский гарнизонный военный суд приговорил военного к пяти годам колонии строгого режима за почти двухлетнее дезертирство.

    Последние новости

    Зеленский резко высказался об Уиткоффе и Кушнере

    Авианосец Gerald Ford побил рекорд

    Стало известно о смертельном ДТП с пятью машинами в центре Москвы

    Назван срок открытия моста между Россией и Северной Кореей

    Киев начал стягивание ВСУ к границе с Белоруссией

    Продажи подержанных автомобилей в России выросли

    Мощное землетрясение произошло в Южной Америке

    Трамп предупредил о предстоящем «долгом и трудном процессе» в Иране

    «Зеленоградский Чикатило» обнаружен в зоне СВО

    Москвичам назвали дату потепления

    Все новости
