Сексуально неудовлетворенный пенсионер стал заглядывать под юбки женщинам

В Великобритании пенсионер заглядывал под юбки при помощи телефона на обуви

В Великобритании пенсионер, заглядывавший под юбки женщинам при помощи телефона на обуви, объяснил это сексуальной неудовлетворенностью. Об этом сообщает издание Mirror.

67-летний Энтони Уикхэм прикреплял к ботинку мобильный телефон камерой вверх. Затем он включал запись и подходил вплотную к посетительнице в торговом центре, магазине одежды и супермаркете. В результате объектив оказывался направлен под юбку.

При обыске у пенсионера нашли три фотографии сексуального характера с детьми от семи до 14 лет, а также запись неизвестной женщины в туалете. В беседе со службой пробации он назвал себя несчастным, одиноким и сексуально неудовлетворенным за 43 года брака.

В суде пенсионер признал вину. Его обязали пройти 26-дневную программу пробации и до 30 занятий по реабилитации, а также поставили на учет как сексуального преступника. Помимо этого, он должен оплатить судебные издержки в размере 150 фунтов стерлингов (15 тысяч рублей).