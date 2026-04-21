06:05, 21 апреля 2026Из жизни

Сексуально неудовлетворенный пенсионер стал заглядывать под юбки женщинам

В Великобритании пенсионер заглядывал под юбки при помощи телефона на обуви
Олег Парамонов
Фото: Jonathan Brady / Pool / Reuters

В Великобритании пенсионер, заглядывавший под юбки женщинам при помощи телефона на обуви, объяснил это сексуальной неудовлетворенностью. Об этом сообщает издание Mirror.

67-летний Энтони Уикхэм прикреплял к ботинку мобильный телефон камерой вверх. Затем он включал запись и подходил вплотную к посетительнице в торговом центре, магазине одежды и супермаркете. В результате объектив оказывался направлен под юбку.

Материалы по теме:
«Я испытываю ужас» Как скрытые камеры разрушают жизни девушек и толкают их на смерть?
«Я испытываю ужас»Как скрытые камеры разрушают жизни девушек и толкают их на смерть?
15 июля 2021
«Вжимал меня в диван и фотографировал» Угрозы насилием и звонки из тюрьмы: истории россиянок, переживших порноместь
«Вжимал меня в диван и фотографировал»Угрозы насилием и звонки из тюрьмы: истории россиянок, переживших порноместь
5 февраля 2021

При обыске у пенсионера нашли три фотографии сексуального характера с детьми от семи до 14 лет, а также запись неизвестной женщины в туалете. В беседе со службой пробации он назвал себя несчастным, одиноким и сексуально неудовлетворенным за 43 года брака.

В суде пенсионер признал вину. Его обязали пройти 26-дневную программу пробации и до 30 занятий по реабилитации, а также поставили на учет как сексуального преступника. Помимо этого, он должен оплатить судебные издержки в размере 150 фунтов стерлингов (15 тысяч рублей).

    «Идут уличные бои». Генштаб объявил о приближении Российской армии к последнему рубежу обороны ВСУ в Донбассе

    Из-за мер жесткой экономии в европейской стране разразился политический кризис

    Корабль «Прогресс МС-32» покинул МКС

    На Украине вступились за бросивших людей при теракте полицейских

    Звезду «Голодных игр» призвали отменить из-за нелюбви к Тейлор Свифт

    В Америке оценили влияние Овечкина

    Роль США в мире после конфликта с Ираном оценили

    Полуголым россиянам приказали лечь на пол и показали на видео

    Россиянам стало сложно покупать дорогие смартфоны

    Предполагаемую виновницу смертельного ДТП с пятью автомобилями в центре Москвы задержали

    Все новости
