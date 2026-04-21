Забота о себе
21:00, 21 апреля 2026Забота о себе

Сидни Суини вернула в моду один фетиш из 80-х

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Monica Schipper / Getty Images

Актриса Сидни Суини вернула моду на сплошинг — липкий фетиш из 80-х. На это обратило внимание издание Metro.

Отмечается, что интерес к сплошингу породил фрагмент из сериала «Эйфория», в котором обнаженная героиня Суини держит в руке тающее мороженое. После выхода в эфир серии с этим эпизодом в социальной сети TikTok стали чаще искать видео с этим фетишем, на которых женщины поливают себя соусом, шоколадом или кофе, размазывают по телу спагетти или принимают ванну с желе.

Секс-психотерапевт Джиджи Энгл объяснила, что такое зрелище заводит по многим причинам. «В этом есть очень важный звуковой элемент — звук хлюпающего вещества. Есть и тактильный фактор — вам может понравиться ощущать вещество на пальцах или теле», — заявила она.

А секс-работница под псевдонимом Графиня Даймонд в беседе с изданием отметила, что популярность этого фетиша переживала пик в 1980-е, когда обливание разноцветным желе начали использовать в игровых шоу. «Контейнеры с веществом выливались на участников телепередач и знаменитостей. Кажется, чаще всего именно женщины получали душ из слизи и визжали от соприкосновения холодной субстанции с кожей», — рассказала она.

Ранее коуч по отношениям Лаура Коллинз дала совет девушке, которая осталась в замешательстве после того, как бойфренд попросил ее реализовать их совместный фетиш. По словам девушки, их обоих заводят фантазии о сексе с другими людьми, но именно из-за них и возникла проблема.

