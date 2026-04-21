20:19, 21 апреля 2026Культура

СК проверит «Вредные советы» Григория Остера

Бастрыкин поручил проверить «Вредные советы» Остера на «сомнительные установки»
Андрей Шеньшаков

Фото: Volodymyr TVERDOKHLIB / Shutterstock / Fotodom

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил проверить «Вредные советы» Григория Остера на «сомнительные с педагогической точки зрения установки». Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По информации источника, на одном из заседаний СК РФ обсуждалось содержание детской литературы. В качестве негативного примера были упомянуты книги известного писателя Григория Остера.

По мнению участников заседания, его произведения содержат «сомнительные с педагогической точки зрения установки», которые могут быть вредны для несовершеннолетних читателей. Председатель ведомства поручил провести проверку.

Ранее стало известно, что глава Следственного комитета Бастрыкин поручил коллегам создать совет по культуре при ведомстве. Он поручил сформировать консультативный орган, который «выстроит диалог» между сотрудниками правоохранительных органов и представителями культуры.

    Последние новости

    Каллас раскрыла планы ЕС по Украине после смены власти в Венгрии

    Стало известно о боестолкновении над Крымом и российским приграничьем

    Живущую в США блогершу из России напугали бездомный и его голая спутница

    Дзагоев назвал необходимый для возвращения российского футбола на прежний уровень срок

    Грудь Анастасии Ивлеевой на видео в купальнике оценили фразой «поплавки огонь»

    Windows пообещали ускорить

    Появились подробности о боях с ВСУ близ российской границы

    Стилист Зендеи пожаловался на роскошное место в самолете и прослыл в сети избалованным

    Россиянин получил девять лет колонии после ссоры с братом

    В российском регионе запретили мигрантам работать в некоторых сферах

    Все новости
