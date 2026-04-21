СК проверит «Вредные советы» Григория Остера

Бастрыкин поручил проверить «Вредные советы» Остера на «сомнительные установки»

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил проверить «Вредные советы» Григория Остера на «сомнительные с педагогической точки зрения установки». Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По информации источника, на одном из заседаний СК РФ обсуждалось содержание детской литературы. В качестве негативного примера были упомянуты книги известного писателя Григория Остера.

По мнению участников заседания, его произведения содержат «сомнительные с педагогической точки зрения установки», которые могут быть вредны для несовершеннолетних читателей. Председатель ведомства поручил провести проверку.

Ранее стало известно, что глава Следственного комитета Бастрыкин поручил коллегам создать совет по культуре при ведомстве. Он поручил сформировать консультативный орган, который «выстроит диалог» между сотрудниками правоохранительных органов и представителями культуры.