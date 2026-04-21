Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:27, 21 апреля 2026Мир

США предупредили о риске остаться без ракет из-за Ирана

Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: U.S. Army / Capt. Adan Cazarez / Reuters

США могут столкнуться с серьезной нехваткой ракет в будущих конфликтах из-за истощения арсеналов в ходе войны с Ираном. Об этом предупредил центр стратегических и международных исследований (CSIS) в своем докладе.

Утверждается, что из-за интенсивного использования ключевых высокоточных ракет против Ирана восстановление складских запасов может растянуться на несколько лет. В частности, запасы ракет противовоздушной обороны (ПВО) Patriot сократились более чем на тысячу при довоенном объеме в 2330 штук.

Было израсходовано от 190 до 290 ракет-перехватчиков THAAD при запасе в 360 единиц, от 40 до 70 ракет PrSM из имевшихся 90 единиц, 850 ракет Tomahawk из 3100 единиц, а также более тысячи ракет JASSM из запаса в четыре тысячи. На восстановление арсенала уйдет от 42 до 53 месяцев, прогнозирует CSIS.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет продлевать перемирие с Ираном. «Нет, я не хочу этого делать. У нас не так много времени», — ответил глава государства на соответствующий вопрос.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok