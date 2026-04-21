16:44, 21 апреля 2026Мир

Стала известна истинная цель перемирия США с Ираном

Трамп: США воспользовались перемирием с Ираном для перевооружения
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

США воспользовались паузой в боевых действиях с Ираном для перевооружения, сейчас их военная мощь в этом регионе превосходит ту, что была до начала операции. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в беседе с телеканалом CNBC.

По словам американского лидера, временное прекращение огня было хорошим решением, поскольку США успели перевооружиться.

«У нас так много боеприпасов, у нас так много всего, что мы стали намного мощнее, чем были четыре или пять недель назад. Поэтому мы использовали это для пополнения запасов», — отметил он.

Ранее самолет-заправщик Военно-воздушных сил (ВМС) США Boeing KC-46A Pegasus пролетел над Персидским заливом по окончании перемирия с Ираном. Сообщается, что самолет вылетел из Тель-Авива, пролетел через воздушное пространство Иордании и Саудовской Аравии, после чего оказался над акваторией Персидского залива. Затем воздушное судно полетело в направлении Ормузского пролива.

