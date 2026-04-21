Стали известны новые данные о переговорах США и Ирана

CNN: США подозревают, что существует раскол между переговорной командой Ирана

Американские чиновники подозревают, что существует раскол между иранской переговорной командой, которую возглавляют спикер парламента Мохаммед Багер Галибаф и министр иностранных дел Аббас Аракчи, и Корпусом стражей исламской революции (КСИР). Об этом сообщает CNN.

Некоторые представители администрации президента США Дональда Трампа заявили, что публичные комментарии американского лидера нанесли ущерб переговорам, отметив деликатность переговорного процесса и глубокое недоверие иранцев к США.

Как отмечает телеканал, ситуацию усугубляет то, что американские чиновники подозревают наличие разногласий между иранской переговорной командой, что порождает вопросы о том, кто в конечном итоге сможет подписать соглашение.

«Иранцам не понравилось, что президент США вел переговоры через социальные сети, создавая впечатление, будто он одобрил вопросы, по которым еще не дал согласия и которые непопулярны среди их народа», — передает CNN слова источника.

По его словам, иранцы особенно обеспокоены тем, чтобы не выглядеть слабыми.

Ранее стало известно, что второй раунд переговоров между делегациями США и Ирана планируется провести в среду, 22 апреля, в Исламабаде. Отмечалось, что вице-президент США Джей Ди Вэнс должен в ближайшее время вылететь в Пакистан вместе с высокопоставленными чиновниками для участия во встрече.