Буданов в 2025 году сбежал от российских дронов с буровых вышек в Черном море

Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) во время работы руководителем Главного управления разведки (ГУР) якобы участвовал в операции десанта на одну из российских буровых вышек в Черном море, а после сбежал оттуда по воде от приближающихся дронов. Об этом сообщил Telegram-канал Ukraine context.

«Во время визита Кирилла Алексеевича Буданова вместе с бойцами ГУР МО Украины на одну из "вышек Бойко" в Черном море их заметили россияне и запустили по ней дроны — и тогдашний глава военной разведки решил вместе со всеми прыгать с высоты газодобывающей платформы "Крым-1" в воду», — говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, как человек (как утверждают авторы видео — Буданов) прыгает в воду, а после разворачивается на спину и уплывает. Как говорится в сообщении, таким образом глава разведки скрывался от вылетевших на объект российских дронов.

Ранее глава офиса президента Украины заявил, что Украина способна захватить Приднестровье. При этом он подчеркнул, что захватить непризнанную республику «без единого выстрела» невозможно, хотя о вторжении, по его словам, пока говорить рано.