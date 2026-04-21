13:25, 21 апреля 2026Мир

Стало известно об участии Трампа в переговорах США и Ирана

Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Annabelle Gordon / Reuters

Президент США Дональд Трамп может лично присутствовать на церемонии подписания мирного соглашения с Ираном на заключительном этапе переговоров. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пакистанский источник.

«Президент США Дональд Трамп может присутствовать на встрече лично или в режиме видеоконференции, если соглашение будет подписано», — сказано в сообщении.

Другой иранский чиновник сообщил агентству, что Тегеран «позитивно рассматривает» возможность участия в соглашении. При этом он подчеркнул, что Иран ожидает выполнения своих ключевых условий, в том числе признания его права на обогащение урана.

Ранее сообщалось, что Иран согласился на второй тур переговоров с США, в Исламабад направится американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

