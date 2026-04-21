Стилист перечислил россиянам способы носить модную вещь сезона

Стилист Рогов посоветовал носить шорты-кюлоты с утонченными босоножками

Стилист и телеведущий Александр Рогов перечислил россиянам способы носить модную вещь сезона. Информацией он поделился в Telegram-канале, который насчитывает более 183 тысяч подписчиков.

Эксперт рассказал, что весной интересом у ценителей стиля стали пользоваться объемные шорты-кюлоты. По его словам, популярностью данный предмет гардероба обязан бренду Dior и его креативному директору Джонатану Андерсону.

Женщинам носить данное изделие специалист посоветовал с утонченными босоножками, лодочками или мюлями, выбирая прилегающий верх. В то же время мужской половине шорты-кюлоты стилизовать проще — с футболкой, простыми кедами и объемной сумкой через плечо, подытожил Рогов.

